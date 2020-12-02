Yangi ChoshTepa — это современный семейный жилой комплекс в Сергелийском районе Ташкента. Расположенный на берегу реки и имеющий собственную набережную, он представлен 20-ю семиэтажными жилыми домами. Более половины из них полностью заселены и полноценно функционируют. Остальные находятся на финальной фазе строительных работ, которая будет завершена до конца года.





Уже сейчас жителям доступны все преимущества инфраструктуры: собственный паркинг, прогулочные аллеи, зеленая территория, детские и спортивные площадки. В жилом комплексе покупателей ждут пять эргономичных вариантов помещений площадью от 35 до 97 кв. м.

Только сейчас, приобретая квартиру с ремонтом в Yangi ChoshTepa, покупатели получают в подарок кухонный гарнитур.

Предложение ограничено.

Кроме того, можно воспользоваться выгодными условиями кредита сроком до 20 лет под 18% годовых.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар.

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