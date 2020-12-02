В Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области впервые проложена система питьевого водоснабжения и канализации, сообщила пресс-служба «Узсувтаъминот».

Возведение системы водоснабжения и канализации, а также реконструкция существующих сооружений были запланированы на 16 объектах в этих районах. Сейчас работа почти завершена.





Проложена сеть питьевого водоснабжения протяженностью 89,9 км, а также канализационная сеть протяженностью 6,9 км. Возведено 6 объектов питьевого водоснабжения и 11 очистных канализационных сооружений.

Таким образом, водой обеспечены вновь возведенные многоэтажные и индивидуальные дома. Улучшено также водообеспечение сел и махаллей, где на протяжении многих лет остро стоял вопрос питьевого водоснабжения и канализации. В новых домах установлены водомеры для предупреждения излишней траты воды и формирования у потребителей культуры рационального её использования.





Напомним, в результате наводнения 2211 домов в трех районах области пришли в негодное для проживания состояние, еще 2499 получили значительные повреждения. Для восстановления пострадавших махаллей были отобраны три массива площадью 50 га, на которых построены 86 пятиэтажных домов: 37 — в махалле «Дустлик» Сардобинского района, 40 — в махалле «Хакикат» Мирзаабадского района и 9 — в махалле «Навбахор» Акалтынского района. Всего сдано 2640 квартир.