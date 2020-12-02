Примерно 1,3 миллиарда детей в возрасте от 3 до 17 лет не имеют дома доступа к интернету. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международного союза электросвязи (МСЭ), сообщила Служба новостей ООН.

В Восточной Европе и Центральной Азии без домашнего интернета обходятся 36 миллионов мальчиков и девочек, а это — 42% всех школьников в регионе.

«Дети, которые находятся вне всемирной паутины, сталкиваются с целым рядом лишений. Они оказываются изолированными от всего мира и не могут быть конкурентоспособными в современной экономике. В нынешней ситуации, когда школы оказались закрытыми из-за COVID-19, это приводит к тому, что дети и молодые люди утратили возможность получить образование», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Авторы доклада отмечают, что с аналогичной проблемой сталкиваются и студенты — молодые люди в возрасте до 24 лет. Во всем мире интернета не имеют 759 миллионов из них.

Около четверти миллиарда учащихся во всем мире в той или иной мере пострадали из-за закрытия школ в связи с COVID-19. Для тех из них, у кого нет доступа к сети интернет, образование оказалось полностью недоступным. Пандемия коронавируса в ещё большей мере усугубила цифровой разрыв, закрепив неравенство, которое уже разделяет страны и сообщества, подчеркивают авторы доклада.

Дети и молодые люди из самых бедных семей и государств с низким уровнем дохода отстают от своих сверстников в ещё большей степени. В странах с низким уровнем дохода доступ к интернету есть у одного ребёнка из каждых 20 детей школьного возраста, а в богатых — у 9 из 10 детей, отмечается в докладе.

Авторы доклада также пишут, что есть много других факторов, которые мешают детям пользоваться плодами цифровой революции. Один из них — низкий уровень цифровых навыков. Даже когда у детей есть дома интернет, они нередко не могут получить доступ к сети из-за отсутствия достаточного количества гаджетов в семье.