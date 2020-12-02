С 1 января 2021 года поэтапно внедряется порядок исчисления налога на имущество и земельного налога на основе кадастровой стоимости, приближенной к рыночной стоимости объектов недвижимости (здания, сооружения и земельные участки). Это предусмотрено указом президента «О дальнейшем совершенствовании ресурсных налогов и налога на имущество», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства финансов.
Новый порядок, как ожидается, будет внедрён в два этапа:
- на первом этапе (2021−2023 годы) — на объекты недвижимого имущества жилого фонда (квартиры, индивидуальные жилые дома, дачные домики), а также земельные участки, занятые этими объектами;
- на втором этапе (2022−2024 годы) — на отдельные объекты недвижимого имущества нежилого назначения, а также земельные участки, занятые этими объектами.
Преимуществом перехода на исчисление налога на имущество и земельного налога на основе кадастровой стоимости, приближенной к рыночной стоимости, является справедливое распределение налоговой нагрузки, отметили в Минфине.
В 2021—2022 годах будет проведён эксперимент по определению кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, основанной на рыночной стоимости, в зависимости от использования земельных участков и назначения объектов капитального строительства в «пилотных» регионах страны:
- объекты недвижимого имущества жилого и нежилого (коммерческого) назначения — Мирзо-Улугбекский район Ташкента;
- объекты промышленного назначения — город Навои в Навоийской области;
- рекреационные зоны и объекты особо охраняемых территорий — Бостанлыкский район Ташкентской области;
- объекты сельскохозяйственного назначения — Ромитанский район Бухарской области.
Агентству по кадастру при Государственном налоговом комитете до 1 января 2022 года поручено разработать методику определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества на основании их рыночной стоимости и создать полную и достоверную базу данных об объектах недвижимого имущества, принадлежащих каждому собственнику (пользователю).
Порядок расчёта налога на имущество физических лиц планировалось пересмотреть ещё с 2018 года. Ожидалось, что налог будет начисляться по кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. При этом хокимияты должны были получить право применять понижающие или повышающие коэффициенты.
bulion solst
да вы что это же 0.4% т.е. 1млн сум налог в год на квартиру чтоли?
Комил Рахманкулов
Интересно, как мы при Каримове жили стабильно, без этих поборов, многомиллиардных кредитов.
Полезные ископаемые и природные ресурсы Узбекистана принадлежат народу. Но почему то государство усиленно продает золото и прочие ресурсы, а народу даже копейки не дают, а наоборот каждый день придумывают способы выжатия последних копеек населения.
Позор этому правительству. Когда нужно содрать шкуру народа прикрываются смешными аргументами типа “справедливая налоговая нагрузка“. Вы сначала обеспечьте народ его же ресурсами, а потом рассказывайте свои сказки.