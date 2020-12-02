С 1 января 2021 года поэтапно внедряется порядок исчисления налога на имущество и земельного налога на основе кадастровой стоимости, приближенной к рыночной стоимости объектов недвижимости (здания, сооружения и земельные участки). Это предусмотрено указом президента «О дальнейшем совершенствовании ресурсных налогов и налога на имущество», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства финансов.

Новый порядок, как ожидается, будет внедрён в два этапа:

на первом этапе (2021−2023 годы) — на объекты недвижимого имущества жилого фонда (квартиры, индивидуальные жилые дома, дачные домики), а также земельные участки, занятые этими объектами;

— на объекты недвижимого имущества жилого фонда (квартиры, индивидуальные жилые дома, дачные домики), а также земельные участки, занятые этими объектами; на втором этапе (2022−2024 годы) — на отдельные объекты недвижимого имущества нежилого назначения, а также земельные участки, занятые этими объектами.

Преимуществом перехода на исчисление налога на имущество и земельного налога на основе кадастровой стоимости, приближенной к рыночной стоимости, является справедливое распределение налоговой нагрузки, отметили в Минфине.

В 2021—2022 годах будет проведён эксперимент по определению кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, основанной на рыночной стоимости, в зависимости от использования земельных участков и назначения объектов капитального строительства в «пилотных» регионах страны:

объекты недвижимого имущества жилого и нежилого (коммерческого) назначения — Мирзо-Улугбекский район Ташкента;

объекты промышленного назначения — город Навои в Навоийской области;

рекреационные зоны и объекты особо охраняемых территорий — Бостанлыкский район Ташкентской области;

объекты сельскохозяйственного назначения — Ромитанский район Бухарской области.

Агентству по кадастру при Государственном налоговом комитете до 1 января 2022 года поручено разработать методику определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества на основании их рыночной стоимости и создать полную и достоверную базу данных об объектах недвижимого имущества, принадлежащих каждому собственнику (пользователю).

Порядок расчёта налога на имущество физических лиц планировалось пересмотреть ещё с 2018 года. Ожидалось, что налог будет начисляться по кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. При этом хокимияты должны были получить право применять понижающие или повышающие коэффициенты.