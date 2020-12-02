Автомобильный рынок «Сергели» в Ташкенте планируется полностью приватизировать, сообщает Spot.uz со ссылкой на данные Агентства по управлению государственными активами Узбекистана (АУГА).

Согласно финансовой отчетности, ООО «Iste'molda Bo’lgan Transport Vositalari Va Ehtiyot Qismlar Sergeli Bozori», которое управляет рынком, на 100% принадлежит государству, но при этом является прибыльным.





Если в 2018 году доход предприятия составил 21,2 млрд сумов, то в 2019 году — 28,2 млрд сумов. Большая его часть направляется на оплату налогов — 12,7 и 15,5 млрд сумов соответственно.

Чистая прибыль рынка сильно отличается — 320,6 млн сумов в 2018 году против 3,34 млрд сумов в 2019 году.

Компания в нынешнем году резко увеличила задолженность — с 30,7 млн до 1,5 млрд сумов. При этом ей должны 3,7 млрд сумов.

Ранее «Газета.uz» выяснила, что Сергелийский авторынок планируется перевести из Ташкента в столичную область, а на его месте реализовать проект по обслуживанию автомобилей Car Box Service.

Кроме того, на базе дехканских рынков «Сергели», «Авиасозлар» и «Каракамыш» в Ташкенте намечено организовать рынки Ecobozor.

Всего АУГА выставило на продажу государственную долю в 339 рынках и торговых комплексах. В конце октября президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость коренного пересмотра участия государства в более чем 500 рынках и торговых комплексах. В настоящее время 23 из них убыточны, 210 имеют низкую рентабельность. Планируется, что рынки превратят в центры не только для торговли, но и для отдыха и развлечений.