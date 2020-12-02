За участие в массовых беспорядках в конце футбольного матча Про-лиги Узбекистана между командами «Нефтчи» и «Турон» к ответственности привлечены 11 человек. Об этом сообщили в УВД Ферганской области.

По итогам доследственной проверки Следственный отдел при УКД ОВД Ферганы возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 277 (хулиганство, совершенное во время массовых мероприятий) Уголовного кодекса. В качестве подозреваемых задержаны шесть человек.

Кроме того, в действиях еще пятерых лиц, участвовавших в беспорядках, были усмотрены правонарушения, предусмотренные статьей 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности. Они задержаны в административном порядке.

По итогам следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к данному инциденту, уточнили в управлении.

Напомним, в рамках 20-го тура Про-лиги ферганский «Нефтчи» принимал у себя команду «Турон» из Яйпана. В решающем матче за выход в Суперлигу победили гости со счетом 0:1 и впервые в своей истории вышли в главный футбольный турнир Узбекистана.

Футболисты «Нефтчи» были недовольными решениями арбитра, в частности, тем, что он не назначил пенальти на последних минутах игры. В результате встреча завершилась беспорядками с участием игроков и болельщиков.