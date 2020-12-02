Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации (PDF) по нормам физической активности с учётом пандемии коронавируса и напомнила о значимости регулярной активности для взрослых и детей.

«Если бы население мира было более активным, можно было бы предотвращать до пяти миллионов случаев смерти в год», — говорится в сообщении организации.

В соответствии с новыми рекомендациями ВОЗ, всем взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендуется как минимум 150−300 минут еженедельной аэробной активности от умеренной до высокой интенсивности, а для детей и подростков — в среднем 60 минут в день.

«Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга», — отмечает ВОЗ.

Авторы рекомендаций призывают беременных женщин поддерживать физическую активность на протяжении всего срока и не забывать заниматься после родов. Пожилым людям (в возрасте 65 лет и старше) рекомендуется добавлять такие виды активности, которые способствуют улучшению равновесия и координации, а также укреплению мышц, с тем чтобы содействовать предупреждению падений и улучшению здоровья.

«Физическая активность имеет решающее значение для здоровья и благополучия — она может способствовать продлению и улучшению качества жизни, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — Важно каждое движение, особенно сейчас, когда мы живем в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Мы все должны каждый день двигаться, безопасно и творчески».

В ВОЗ отмечают, что все виды физической активности полезны и могут выполняться как часть работы, спорта, досуга или передвижения (ходьба, езда на велосипеде), а также посредством танцев, игр и повседневных домашних дел, таких как работа в саду и уборка.