Комитет по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса предлагает смягчить наказание за неправильную парковку, сообщил депутат Дониёр Ганиев.

«В то время как количество автомобилей стремительно растет, проблема парковки в крупных городских центрах становится актуальной для многих водителей. Особенно это заметно в столице. Если одной из причин недовольства водителей является отсутствие платных парковок в городе, простых паркоматов на центральных улицах для удобства водителей (хотя местный бюджет может неплохо заработать на этом), то [второе] — „конские“ штрафы за парковку транспорта в неположенном или запрещенном месте», — заявил он.

Согласно действующему законодательству (статья 128−6 КоАО), нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки влечет наложение штрафа в сумме 3 базовых расчетных величин (668 тысяч сумов). При повторном нарушении в течение года после применения административного взыскания — 5 БРВ (1 млн 113 тысяч сумов), повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания — 10 БРВ (2 млн 225 тысяч сумов).

Дониёр Ганиев привел примеры нескольких стран, где штрафы за нарушение указанных правил ниже. Так, водитель в России за нарушение правил остановки или стоянки может получить максимальный штраф до 3000 рублей (около 415 тысяч сумов), в Украине — в среднем 510 гривен (около 188 тысяч сумов), в Казахстане — 24 тысяч тенге (около 589 тысяч сумов), Кыргызстане — 3000 сомов (около 369 тысяч сумов). Кроме того, повторное нарушение правил в этих странах (за исключением Казахстана) не предусматривает увеличение штрафа.

«Видно, что у нас максимальный размер штрафов, налагаемых за нарушение правил остановки или стоянки. Если сравнить этот штраф со средним доходом населения, становится ясно, что разница увеличится еще больше», — сказал депутат.

Комитет по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты предлагает снизить размер штрафов за нарушение данных правил до одной базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), а также отменить правило повышения штрафов при повторном правонарушении.

По его словам, в настоящее время депутат Фарход Ашматов разрабатывает законопроект о внесении изменений в статью 128−6 КоАО (нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки).