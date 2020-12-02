В ближайшие два года мировая экономика будет набирать обороты и к концу 2021 года достигнет допандемического уровня, говорится в полугодовом прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Economic Outlook.

После резкого падения в 2020 году, мировой ВВП увеличится примерно на 4,25% в 2021 году и на 3,75% в 2022 году, прогнозируют эксперты.

«Научный прогресс, фармацевтические достижения, более эффективное отслеживание и изоляция, а также корректировка поведения людей и компаний помогут держать вирус под контролем, позволяя постепенно снимать ограничения мобильности. Политика поддержки рабочих мест и фирм, действующая с начала пандемии, позволит ускорить восстановление после снятия ограничений», — говорится в прогнозе.

При этом, как ожидают в организации, восстановление будет неравномерным по странам, что может привести к долгосрочным изменениям в мировой экономике. Экономика Китая, которая начала восстанавливаться раньше других, будет уверенно расти, на неё будет приходиться более одной трети мирового экономического роста в 2021 году. Экономика стран ОЭСР восстановится, увеличившись на 3,3% в следующем году, но лишь частично оправится от глубокой рецессии 2020 года.

Государствам необходимо продолжать активно использовать свои инструменты политики, уделяя внимание тем, кто больше всего пострадал от пандемии, говорится в докладе. Эксперты ОЭСР советуют три приоритетных направлениях для правительств — это инвестиции в товары и услуги первой необходимости (образование, здравоохранение, физическую и цифровую инфраструктуру), борьба с бедностью и неравными доходами, а также поддержка международного сотрудничества.