«Подарите надежду на жизнь!» — благотворительная акция Makro, которая проводится совместно с Ассоциацией онкологов Узбекистана. В ее рамках во всех филиалах сети реализуются магниты с символикой мероприятия. Все вырученные средства будут перенаправлены в фонд «Ишонч» на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Принять участие в этом благом деле может каждый. Стоимость одного магнита составит 9990 сумов, а расположены они будут в прикассовой зоне в сети супермаркетов Makro.





О фонде «Ишонч»

Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных взносов, не запрещенных законом поступлений, и использования для осуществления благотворительной деятельности. Он направлен на оказание материальной помощи взрослым людям и детям с тяжелыми онкологическими заболеваниями различного происхождения. Средства идут на диагностику, лечение, улучшение качества жизни людей всех возрастов с тяжелыми заболеваниями, их реабилитацию, включение их в активную жизнь, сохранение связи поколений.

Протянуть руку помощи и помочь поверить в чудо под силу каждому. Цель акции — поддержать детей, которые борются с тяжелыми заболеваниями на их пути к выздоровлению.

Вся подробная информация, условия благотворительной акции «Подарите надежду на жизнь!» опубликована на сайте.

Сроки проведения: до конца декабря 2020 года.

Отчеты о переведенных денежных средствах будут размещены на официальном сайте компании Makro в разделе «Подарите надежду на жизнь!».

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