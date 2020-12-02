Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду, 2 декабря, принял делегацию России во главе с заместителем руководителя Администрации президента Дмитрием Козаком, находящуюся в стране с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи рассмотрены вопросы подготовки и проведения предстоящих саммитов как в двустороннем, так и многостороннем форматах. «Особое внимание уделено наполнению повестки дня этих мероприятий конкретным практическим содержанием», — пишет пресс-служба.

Шавкат Мирзиёев отметил, что плодотворный диалог на высшем уровне обеспечил динамичное развитие в последние годы узбекско-российского многопланового сотрудничества, укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества.

Дмитрий Козак поблагодарил главу Узбекистана за тёплый приём и передал приветствия и наилучшие пожелания президента России Владимира Путина.

Состоялся также обмен мнениями по некоторым аспектам международной политики.

Напомним, в начале этой недели президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и России Владимир Путин обсудили по телефону подготовку саммита СНГ, который состоится в декабре под председательством Узбекистана в формате видеоконференции.

Вчера стало известно, что в декабре Узбекистану будет официально присвоен статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.