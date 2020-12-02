Льготы и преференции для гостиниц будут продлены до конца 2021 года. Такое решение было принято 1 декабря по итогам встречи в отеле Hilton заместителя премьер-министра, председателя Госкомтуризма Азиза Абдухакимова с руководством и членами Ассоциации отельеров Узбекистана, генеральными менеджерами и владельцами крупнейших отелей Ташкента.

С предложением о прологнации льгот выступила председатель ассоциации Фарангиз Абдуллаева, чтобы в сфере гостеприимства поддержать доходы и не сокращать рабочие места.

На встрече участники также утвердили вектор для принятия единого стандарта санитарных норм и правил для сферы гостеприимства.

«В данный момент в разработке находятся проекты по развитию паломнического туризма, что позволит обеспечить загрузку отелей в кризисное время. В рамках проекта уже были проведены переговоры с ведущими религиозными деятелями Турции, Ирана, Пакистана, Индии и Бангладеша для организации новых потоком туристов в Узбекиста», — говорится в сообщении Госкомтуризма.

Напомним, 28 мая был подписан указ президента «О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии» для «реанимации» туризма в Узбекистане. Среди льгот и субсидий — снижение ставки налога на прибыль на 50%, право переноса убытков, приостановление туристского сбора, премиальные субсидии за привезенных туристов, субсидирование расходов туроператоров на авиа- и железнодорожные билеты и другие.