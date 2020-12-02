Пользователи соцсетей и читатели СМИ в праведном гневе осудили чрезмерно агрессивных игроков и болельщиков, избивших судей после футбольного матча в Фергане. Спорить с таким тезисом — все равно, что плевать против ветра. Случай в нашем спорте, пожалуй, вопиющий.

Сразу навлеку на себя недовольство большинства читателей, мало интересующихся футболом. Сложно поверить, но такие вот «разборки» на футбольных полях происходят довольно часто по всему миру. Как ни странно, тружеников свистка избивают не только в латиноамериканских странах, известных своими импульсивными и необузданными болельщиками. Арбитрам достается везде — и в просвещенной Европе, и в модернизированной Турции, и в России. Судей бьют все: футболисты, тренеры, болельщики.

Видео рукоприкладств на поле, регулярно пополняющее фонд Ютуба, поступает с полей родины Пеле и Марадоны, где с уровнем игры миллионов все вроде в порядке. Впрочем, сами судьи порой не остаются в долгу и атакуют футболистов, а иногда даже болельщиков. Теперь и Узбекистану пришла очередь на время захватить спортивное инфополе.

Хочу сразу дать понять читателям — я против насилия, где бы это ни происходило, и оправдывать его не буду ни при каких обстоятельствах. За исключением, наверное, только возможной самообороны. Случай после матча в Фергане — безусловно, хулиганство, которое должно получить реальную оценку, зачинщики — понести наказание. Местные правоохранители уже бодро отрапортовали, что задержали 11 человек по факту беспорядков. Как раз получается полноценная команда бузотёров. В футбол, кстати, играют даже в тюрьме.

Однако, главная задача для организаторов любых подобных массовых мероприятий в том, чтобы у их зачинщиков не было возможности совершить хулиганский поступок. Многие заметили на видео и фото, что, несмотря на карантин, про соблюдении масочного режима и социальной дистанции на стадионе, мягко говоря, подзабыли.

Если поставить перед собой цель, чтобы подобное — избиения, оскорбления и прочее — не происходило, то можно решить и такую задачу. Технически, с помощью административного ресурса или усилием воли. Почему такую задачу зачастую не ставят перед собой ее исполнители — вот главный вопрос. И неважно, ратуем ли мы за развитие футбола, образования, музыки или экономики.

Пандемия, конечно же, прибавила людям не только забот и хлопот. Коронавирус во многих из нас поселил страх, неуверенность, даже агрессию. Если пробежаться по новостным лентам, то ситуация не совсем радужная. Достаточно вспомнить погромы на строительстве GTL-завода в Кашкадарьинской области или конфликт в эксклаве Сох. Однако нельзя всё списывать на локдаун и карантин. Эмблема короновирусного зла заслонила сегодня многие наши проблемы. Но и с ними рано или поздно придется разбираться, ведь сегодня народ хочет не только побед, но и серьезного реформирования бюрократического аппарата. Того самого аппарата, который заболтав всех здравицами в честь первых реальных позитивных изменений, заложил затем мину под случившиеся эксцессы. Так мы точно не победим.

Футбол — это действительно очень важная вещь, но ожидать, что он в одиночку выведет страну на какие-то новые рубежи, довольно наивно. Потому что футбол — лишь одно из проявлений жизни страны. И первое от второго неотделимо. «Живём, как играем, играем — как живём», говорил когда-то герой Валентина Гафта в фильме «Футболист» времен советской перестройки.

Случись какая-то невероятная, очень громкая и значимая победа, нас ждут массовые автопробеги с флагами и беспорядочными гудениями и песнопениями… которые схлынут через несколько дней. Сгладить неизбежные острые углы времени перемен, пожалуй, не сможет даже лелеемая фанатами мечта — выход сборной Узбекистана в финал чемпионата мира по футболу. А значит, реформы во всей нашей жизни неизбежны.

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