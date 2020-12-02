Клубы Английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги (второго по значимости дивизиона в Англии) больше не смогут свободно подписывать игроков из стран Евросоюза после того, как Великобритания завершит выход из ЕС 31 декабря 2020 года.

Футболисты из стран ЕС, как и все другие зарубежные игроки, должны будут получать разрешение на работу, сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Разрешение будет выдаваться на основе системы очков, которые будут начисляться на основании:

матчей за взрослую и молодежную сборные;

уровня продающего клуба и чемпионата, в котором он играет;

игрового времени футболиста за клуб в лиге и континентальных соревнованиях.

Игроки, набравшие необходимое количество очков, получат разрешение на работу автоматически. Если же количество набранных очков будет чуть ниже порогового уровня, специальная комиссия по исключениям рассмотрит случай индивидуально.

«Продолжая набирать лучших игроков, Премьер-лига будет оставаться конкурентоспособной и привлекательной, а решение дополнит нашу философию развития игроков, в которой участвуют лучшие иностранные таланты наряду с отечественными игроками. После январского трансферного окна мы с нетерпением ждем возможности пересмотреть соглашение с Футбольной ассоциацией», — заявил исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс.

Кроме того, клубы Премьер-Лиги смогут подписывать не более трех игроков в возрасте до 21 года в январское трансферное окно и не более шести за сезон, а также вообще не смогут подписывать из-за границы игроков в возрасте до 18 лет, отмечается на сайте ассоциации.