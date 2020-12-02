Хокимият Ташкента вынес на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в закон «О государственной пошлине».

Столичная администрация предлагает освободить госорганы от уплаты госпошлины в экономических судах по искам о сносе самовольных построек.

В пояснительной записке документа отмечается, что в последнее время возросло число случаев самовольного строительства некоторыми предпринимателями. По данным хокимията, в 2019 году в Ташкенте предприниматели самовольно построили 2730 зданий, а за 9 месяцев 2020 года — 1774. В 2019 году столичная администрация подала в экономические суды 661 иск о сносе самовольных построек, а за 9 месяцев 2020 года — 1463 иска.

Ответственные за данный вопрос районные (городские) хокимияты и строительные органы при обращении в экономические суды с иском о сносе самовольных построек должны уплатить госпошлину в размере 10-кратной базовой расчетной суммы (2,23 млн сумов).

«Сложившаяся ситуация препятствует соблюдению требований градостроительного и земельного законодательства и обеспечению верховенства закона, надежной защиты интересов населения и других субъектов предпринимательства в регионе», — говорится в сообщении.

Хокимият отмечает, что госорганы уже освобождены от пошлины в гражданских судах по искам о сносе самовольных построек, а также указывает на ограниченные экономические возможности госорганов.

Обсуждение проекта продлится до 15 декабря.