С 1 декабря началась онлайн-регистрация в Национальной тестовой системе, в которой будут проводить оценку уровня знаний по общеобразовательным предметам, сообщила пресс-служба Государственного центра тестирования.

Напомним, начиная с приёмной кампании в вузы 2021/2022 года при поступлении на бакалавриат обладателям сертификатов, которые выдаются после прохождения тестирования в системе, будут присуждены баллы пропорционально максимальным согласно их баллам в сертификате.

Сертификация вводится в следующие сроки:

с 1 декабря — по родному языку и литературе (узбекский язык и литература, русский язык и литература, каракалпакский язык и литература) и по математике;

с 1 февраля 2021 года по химии и биологии;

в 2022—2024 годах — по физике, географии и истории.

Стоимость участия в тестовом испытании — 1,5 базовой расчетной величины. Сертификат выдается сроком на 3 года лицам, которые получили не менее 60% от наивысшего балла по результату теста, подчеркнули в ГЦТ.

Онлайн-регистрация заявителей на сайте my.dtm.uz продлится до 20 декабря.