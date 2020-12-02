Наташа и Люда – сёстры из Смоленской области. В 2019 году они написали заявление об увольнении, посадили в переноску таксу Ю и отправились в многомесячное велопутешествие по Центральной Азии. Проехав Черноморское побережье России, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, девушки застряли в Узбекистане из-за всемирного локдауна. Что заставило променять стабильную работу на велосипедное седло, а кровать – на палатку с одеялом и каково это – ощутить дом в дороге – в материале «Газеты.uz».
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