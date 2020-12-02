Путешествие в Центральную Азию – это наш второй большой тур. В первый раз мы решили отправиться из Санкт-Петербурга во Владивосток, где когда-то служил папа. Идея пришла в 2015 году: вокруг кризис, новых проектов не было, платили минималку, а потом и вовсе платить прекратили. Начались поиски себя. Хотелось прекратить жить по инерции.

Меня не устраивала жизнь по схеме «дом-работа-дом». Всё время и жизненная энергия уходили на работу. Близким, любимым и друзьям доставалось только по остаточному принципу. Мне не нравилось отдавать хорошее настроение монитору, потому что никакой отдачи по-любому быть не может. Неглобальные перемены вроде занятий латиноамериканскими танцами и йогой вносили в будни нечто новое и интересное, но этого было недостаточно.

Однажды я гуглила сыроедение. Нам как вегетарианцам это интересно. Случайно наткнулась на человека, который колесил на велосипеде по Центральной Азии. Я подумала: «Вау, это же реальная авантюра», – и загорелась идеей поступить точно так же.