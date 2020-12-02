Узбекистан и Афганистан направят совместное обращение в адрес ведущих стран и международных финансовых институтов для поддержки проекта строительства Трансафганского железнодорожного коридора.

Соответствующей договорённости достигли президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Афганистана Ашраф Гани в ходе телефонного разговора в среду, 2 декабря, сообщила пресс-служба главы государства.

Главы государства также согласовали вопросы ускорения проекта по возведению линии электропередач на участке «Сурхан — Пули Хумри».

Ашраф Гани от имени народа Афганистана выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за поддержку межафганского мирного процесса и помощь в социально-экономическом развитии страны, в том числе в период борьбы с коронавирусом.

Главы государств также отметили нарастающую динамику узбекско-афганского сотрудничества.

«Несмотря на последствия пандемии, заметно выросли объемы взаимного товарооборота, активизировались бизнес-обмены. Создан международный торговый центр „Термез“ с уникальными возможностями для предпринимателей двух стран», — говорится в сообщении.

Сейчас между странами прорабатываются вопросы расширения сети торговых домов и формирования пакета новых проектов кооперации для достижения двукратного роста торговли.

Президенты высоко оценили основные результаты состоявшейся на прошлой неделе Женевской международной конференции по Афганистану, отметила пресс-служба.

Главы государства подчеркнули важность укрепления региональной взаимосвязанности, продвижения приоритетных проектов, направленных на интеграцию Афганистана в международные торгово-экономические связи.

В середине ноября сообщалось, что президенты Узбекистана, Афганистана и Пакистана направят совместный запрос о привлечении средств Финансовой корпорации международного развития США и другим международным фининститутам на строительство железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул».

В декабре 2020 года министры транспорта стран намереваются провести переговоры по изучению и выбору наиболее экономически выгодного направления Трансафганской железной дороги.

Подготовка документов по проекту завершится к июню 2021 года, строительство железной дороги планируется начать в сентябре следующего года. Эта железнодорожная линия обеспечит Узбекистану выход к морским портам Пакистана.

Что же касается строительства линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» из Узбекистана, Азиатский банк развития в октябре выделил Афганистану на реализацию этого проекта 110 млн долларов. Строительные работы будут вести узбекские подрядные организации — подписание контракта об этом между компаниями «Национальные электрические сети Узбекистана» и Da Afghanistan Breshna Sherkat ожидается в ближайшее время.