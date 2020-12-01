Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и государственный секретарь США Майкл Помпео 30 ноября провели телефонный разговор, сообщается на сайте Государственного департамента США.

«Госсекретарь Майкл Помпео подтвердил неизменную поддержку США суверенитета, территориальной целостности и независимости Узбекистана, а также программы реформ президента Мирзиёева», — говорится в сообщении.

Глава МИД и госсекретарь обсудили ход реформ в области прав человека, включая расширение религиозной свободы, борьбу с торговлей людьми и расширение пространства для гражданского общества и журналистов. Стороны также рассмотрели возможности для американских экспортеров и инвесторов, поскольку Узбекистан проводит рыночную политику и приватизацию, отметили в Госдепартаменте.

Абдулазиз Камилов и Майкл Помпео высоко оценили решение Узбекистана и США преобразовать ежегодные двусторонние консультации в Диалог стратегического партнерства. В рамках этого диалога страны намерены развивать более тесное сотрудничество в области политики, безопасности, экономики и человеческого измерения.