Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября провел совещание по вопросам развитию общественного транспорта в регионах страны.

Как сообщила пресс-служба главы государства, за 10 месяцев года в народные приемные президента поступило более 3000 обращений по данной сфере.

«Это говорит о том, что во всех областях, в районах и городах хокимы не пытались вникнуть в этот вопрос, — сказал президент. — Можно сказать, что ни в одном городе или районе нет опыта по улучшению сферы транспорта. Потому что ни в одной области хоким не принял мер, чтобы найти дополнительные средства, приобрести дополнительные автобусы, сделать что-либо, наладив государственно-частное партнерство. Если что-то и делалось, то для галочки».

По озвученным оценкам, общественным транспортом в Узбекистане пользуются только 4,4 миллиона из 20 миллионов, или 22% пассажиров. Наиболее низкие показатели в Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской (13%), Хорезмской (14%), Самаркандской (17%), Ферганской (18%), Бухарской и Ташкентской областях. 1200 сел вообще не связаны общественным транспортом с районными центрами.

Президент подчеркнул необходимость расширения охвата и повышения качества транспортных услуг между селами, районными центрами и областным центром.

«Транспорт между городами, районами и селами должен быть удобным, безопасным и доступным. Народ должен быть удовлетворен этими услугами», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Только представьте, каково настроение жителей 1200 сёл, — обратился Шавкат Мирзиёев к членам правительства и хокимам. — В месяц можно ведь наладить хотя бы один маршрут, найди деньги в местном бюджете, действовать… Почему вы об этом не думаете? Хоким каждого района, города должен поставить этот вопрос, исходя из имеющихся возможностей, условий».

«Посоветуйтесь с людьми, — продолжил он. — Не нужны слова о том, что это приказали в Ташкенте или в хокимияте области».

Шавкат Мирзиёев указал на возможность субсидирования деятельности по перевозке пассажиров исходя из расстояния между населенными пунктами и числа пассажиров на маршруте. Министерствам финансов и транспорта поручено совместно разработать порядок возмещения части расходов предприятий-перевозчиков, обслуживающих внутрирайонные маршруты. Со следующего года эта система будет внедрена (после апробации) в одном из районов каждого региона.





На совещании отмечалось, что 2500 автобусов, курсирующие между районными и областными центрами, устарели, некоторые из них эксплуатируются дольше положенного срока службы. Уровень обеспеченности автобусами из расчета на 100 тысяч населения составляет 24. В Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Наманганской и Андижанской областях этот показатель ниже 15. В следующем году для обновления автопарка потребуется дополнительно 800 автобусов. По стране 5000 остановок нуждаются в ремонте.

Президент также отметил, что стоимость автобусов отечественного выпуска выше, чем у зарубежных. Он указал на важность повышения уровня локализации производства автобусов и микроавтобусов, говорится в сообщении.

Было предложено внедрить порядок компенсации предприятиям-перевозчикам части кредитов на приобретение автобусов, превышающей базовую ставку Центрального банка, а также предоставления им поручительства.

Президент уделил отдельное внимание необходимости оптимизации маршрутов общественного транспорта Самарканда — одного из крупнейших городов страны, пользующегося большой популярностью туристов.

Областному хокимияту и ответственным министерствам поручено разработать проект генерального плана по созданию удобной транспортной системы в Самарканде. «В нем должны быть предусмотрены меры по увеличению пропускной способности крупных перекрестков, организации движения автобусов по выделенной полосе, выводу на маршрут автобусов большой вместимости и сокращению интервалов», — отмечается в сообщении.

Аналогичные генеральные планы будут разработаны для 30 городов страны с вовлечением в этот процесс преподавателей и студентов Транспортного университета в целях повышения роли данного вуза в реформах транспортной системы.

«Долгие годы отсутствовал научный подход к транспортно-логистическим вопросам. Нехватка современных кадров — самая острая проблема в этой сфере», — отметил президент.

Он подчеркнул необходимость открытия новых и пересмотра существующих маршрутов исходя из запросов населения, реконструкции автобусных остановок, привлечения частного сектора. Каждые три месяца кенгаши народных депутатов будут заслушивать отчеты руководителей транспортной системы с постановкой конкретных задач.

Президент также отметил, что законодательство в транспортной сфере не отвечает сегодняшним требованиям и нуждается в совершенствовании.

Неделей ранее, 23 ноября, президенту был представлен проект по управлению общественным транспортом в Ташкенте.