Гражданин Узбекистана — 37-летний А. М. — скончался в результате падения со второго этажа строительного объекта в Казани, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на генконсульство страны в городе.

По данным издания Kazanfirst, тело рабочего было обнаружено с признаками падения с высоты многоуровневой парковки. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и оказывает содействие в решении консульско-правовых, организационных и других вопросов, связанных с транспортировкой тела соотечественника на родину, отметили в МИДе.

Консульско-правовой департамент напомнил, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Приволжского федерального округа России (Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика), могут в необходимых случаях обратиться в генеральное консульство страны в Казани по телефонам: +7−843−526−55−64, +7−843−526−55−65.