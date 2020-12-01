Современные мониторы имеют высокое и очень высокое разрешение и, соответственно, безупречное изображение для комфорта глаз. Высококачественные дисплеи стали доступнее и гибче в применении.

Кто хоть немного разбирается в технике, знает, что высокое разрешение имеет большую плотность пикселей. Благодаря этому изображение на дисплее четкое и детализированное. И если раньше на обычных мониторах люди замечали лесенки на иконках, то сегодня, уже начиная с Full HD, картинка радует глаз.

Для многих пользователей монитор компьютера является единственным окном в мир. Они смотрят фильмы и ТВ-передачи, играют в любимые игры, читают электронные книги или ищут что-то в интернете. Важно, чтобы при этом просмотр приносил удовольствие и минимизировал вред для зрения.

Например, кино гораздо приятнее смотреть на широком экране без черных полей и видимых пикселей. Впрочем, современные фильмы уже давно производятся в высоком разрешении.

С компьютерными играми тоже все очевидно. Чтобы погрузиться в игровой процесс, по-настоящему ощутить реалистичность происходящего, нужен дисплей с высоким разрешением.





Если человек использует монитор для работы — делает презентации, обрабатывает фотографии, видео или занимается дизайном — ему нужна максимально высокая четкость изображения и больший объем контента.





В повседневной жизни люди ежедневно делятся фото и видео в высоком разрешении. Это как минимум Full HD, флагманские же смартфоны обеспечивают в том числе 4К и даже 8К. Комфортно просматривать такие изображения можно лишь на дисплее с соответствующей плотностью пикселей.

Чем балует потребителей узбекистанский рынок? Компания Samsung Electronics представляет большой выбор для отечественных пользователей. Например, такие передовые решения, как WQHD-мониторы (Widescreen Quad High Definition). В них количество пикселей на дюйм в 2,25 раза больше, чем у мониторов Full HD. В то время, как серия UHD (Ultra HD) по этому показателю превосходит Full HD в четыре раза.





Мониторы Samsung с экраном высокого разрешения хороши для практически любого применения: от профессиональных программ до игр и многозадачности. Новые UHD-мониторы дарят усиленный эффект погружения в захватывающий фильм или игру.





Помимо ультравысокого разрешения, мониторы Samsung новых поколений также обладают технологией квантовых точек. Она обеспечивает поразительно естественные и реалистичные цвета. Дизайнеры такое решение точно оценят.

Надежность Samsung в этом сегменте базируется на проверенных годами инновационных дисплеях. Они прошли тест на надежность, технологичность и соответствие требованиям нового времени, закрепив за собой доверие потребителей по всему миру.

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