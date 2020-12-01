В Самаркандском городском суде по уголовным делам 1 декабря вынесен приговор Шехрозу Каримову, который на протяжении нескольких лет издевался и избивал свою супругу Мустахкам Вахобову. Об этом сообщило издание Kun.uz.

Подсудимый был признан виновным по части 2 статьи 103 (доведение до самоубийства), пункту «г» части 2 статьи 105 (причинение умышленного средней тяжести телесного повреждения с особой жестокостью) Уголовного кодекса и приговорен к 6 годам лишения свободы.

Подсудимый в своём выступлении попросил прощения у суда, а также признал факт избиения. В то же время мужчина отрицал, что доводил супругу до самоубийства, уточняет издание. Присутствовавшая на суде Мустахкам Вахобова заявила, что согласна с решением суда.

На первом судебном заседании государственный обвинитель запросил для подсудимого 8,5 лет с учётом тяжести совершенных им преступлений. Сообщалось, что мужчина был ранее судим. Кроме того, в отношении него 22 раза применялись административные меры.

Напомним, история Мустахкам Вахобовой получил широкую огласку в сентябре после того, как в сети появилось видео, на котором муж её жестоко избивает. Пострадавшая заявляла, что в течение восьми лет совместной жизни с Шехрозом Каримовым подвергалась унижению и насилию. В ходе одной из ссор, по словам женщины, супруг заставил её съесть «памперс».

Заместитель председателя Общественного фонда масс-медиа Саида Мирзиёева прокомментировала инцидент, заявив, что «нельзя за восемь лет издевательств наказывать примирением».