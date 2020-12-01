Парламент Ирана утвердил общие положения проекта об активизации ядерной деятельности страны, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

Предполагается, что парламент будет рассматривать еще и отдельные положения проекта. Кроме того, для его ратификации необходимо еще согласие Совета стражей конституции — специального надпарламентского органа власти в Иране, который проводит проверку законопроектов. Тогда закон будет обязателен к исполнению.

Напомним, между страной и США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ограничивающий иранскую ядерную программу в обмен на снятие санкций. В 2018 году из «ядерной сделки» вышли США, в начале этого года — Иран.

Законопроект предполагает производство и накопление в стране в год 120 кг урана с уровнем обогащения 20% (уран свыше 20% считается оружейным). Кроме того, предполагается производство в месяц минимум 500 кг низкообогащенного урана. В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного «ядерной сделкой».

Законопроект также предполагает задействование в течение трех месяцев 1000 центрифуг для обогащения урана IR-2M на ядерном объекте в Натанзе и 164 центрифуг IR-6 на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает использование центрифуг первого поколения IR-1 для обогащения урана только на объекте в Натанзе.

Из положений законопроекта — восстановление тяжеловодного реактора в Араке мощностью 40 МВт в прежнее состояние до ядерной сделки. Соглашение предполагает перепроектирование уже существующего реактора в Араке под производство радиоизотопов, чтобы он не производил плутоний оружейного качества.

Кроме того, в стране планируется построить еще один тяжеловодный реактор мощностью 40 МВт для производства радиозотопов в медицинских целях.

Законопроект обязывает правительство приостановить предоставление доступа к ядерным объектам, выходящего за рамки дополнительного протокола о гарантиях с МАГАТЭ.