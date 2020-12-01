В ноябре средний уровень потребительских цен и тарифов за месяц повысился на 1,5%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике. За январь-ноябрь цены и тарифы на потребительском рынке в среднем возросли на 9,5%.

Продовольственные товары в ноябре в среднем подорожали на 2,4%, непродовольственные товары — на 0,9%, услуги — на 0,9%.

В целом за первые 11 месяцев года уровень цен на продовольственные товары повысился на 12,6%, непродовольственные товары — на 7,8%, услуги — на 6,1%.

Из основных наблюдаемых групп продовольственных товаров в ноябре наиболее значительный рост цен зарегистрирован на плодоовощную продукцию (7,8%). Масложировые продукты прибавили в цене на 3,3%, мясо, птица и рыба — на 1,5%, сахар, чай и другие пищевые продукты — на 1,5%, молочная продукция — на 1,2%.

Цены в сфере общественного питания в ноябре повысились на 3,1%, алкогольные напитки подорожали на 1,1%, безалкогольные — на 0,3%.

Из основных наблюдаемых групп непродовольственных товаров лидерство по росту цен за месяц также, как и в два предыдущих месяца, принадлежит горючему для автомобилей, которое в среднем подорожало на 1,6%.

В годовом выражении в лидеры по росту цен вышли книги, газеты, журналы (14,5%), медикаменты (13,4%), строительные материалы (11,4%) и табачная продукция (10,8%).

Лидерство по росту тарифов в ноябре разделили услуги бытового характера и медицинские услуги, которые за месяц стали дороже на 1,6%. В годовом выражении наиболее значительный рост цен зафиксирован на услуги государственных дошкольных образовательных организаций (15,2%), бытовые услуги (12,5%) и услуги пассажирского транспорта (10,9%).