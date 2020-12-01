Аналитики Bank.uz исследовали условия выпуска дебетовых пластиковых карт VISA Classic в Узбекистане.

Наличие карты VISA в кошельках узбекистанцев давно перестало быть чем-то необычным. Сегодня картами VISA Classic клиенты банков пользуются не меньше, чем UzCard: покупают в интернете и зарубежных поездках, переводят деньги и открывают валютные вклады онлайн.

Международную карту VISA Classic открывают для клиентов 21 из 32 банков Узбекистана. Согласно исследованию аналитиков Bank.uz, карты VISA Classic от InfinBank стали заняли первую строчку в рейтинге «Лучших карт VISA Classic от банков Узбекистана 2020».

Эта карта принимается к оплате везде, где размещен логотип VISA. Использовать ее можно в механических простых терминалах, банкоматах, а также платить в интернете. Для онлайн-покупок на карте размещен специальный сервисный код, который указывается на оборотной стороне и состоит из трех цифр.





Картами VISA от InfinBank можно расплатиться в любом месте, где размещены терминалы HUMO. Для этого нужно просто приложить карту к терминалу и с нее спишется необходимая сумма в сумах по курсу международной платежной системы VISA.

VISA Classic от InfinBank — это удобство и финансовая гибкость. Открыть карту можно в любом филиале банка.

Круглосуточный контакт-центр InfinBank: (+998) 71−202−50−60.

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