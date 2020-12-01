Француженка Стефани Фраппар будет работать на игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и киевским «Динамо». Ранее женщины работали на матчах Лиги чемпионов в качестве линейных судей, но не главных арбитров, сообщило издание РБК со ссылкой на УЕФА.

Ассистентами главного арбитра будут Хишам Закрани и Мехди Рахмуни, резервным арбитром — Карим Абед, за систему видеопомощи арбитра (VAR) будет отвечать Бенуа Мийо. Матч пройдёт 2 декабря.

Стефани Фраппар уже вошла в историю футбольных еврокубков. Она стала первой женщиной, работавшей главным судьёй на матче группового этапа Лиги Европы. 22 октября Фраппар возглавляла судейскую бригаду в матче английского «Лестера» и украинской «Зари».



В 2019 году Фраппар работала на матче за Суперкубок УЕФА между английскими «Челси» и «Ливерпулем». С сезона-2019/20 она судит игры чемпионата Франции (Лига 1) на постоянной основе.