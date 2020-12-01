На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые с сентября отметила снижение числа новых случаев заболевших COVID -19, сообщил Центр новостей ООН.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что произошло это благодаря мерам, принятым в последние недели в Европе. Вместе с тем, глава ВОЗ призвал не терять бдительность, отказаться по возможности от путешествий и встречать Новый год, рождественские и другие праздники в узком домашнем кругу.

Он рекомендовал собираться вместе только на открытом воздухе, соблюдать физическую дистанцию, воздержаться от путешествий, избегать переполненных торговых центров, если есть возможность, заказывать необходимые товары по интернету, носить маску, иметь при себе дезинфицирующие средства и часто мыть руки.

«Все эти меры предосторожности помогут свести к минимуму риск заражения — для вас и других», — отметил Тедрос Гебрейесус. Он посоветовал набраться терпения, строить планы на будущее и собраться, когда это будет уже безопасно.