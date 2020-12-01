Complex Consulting Group (CCG) — это специализированная организация Узбекистана. Она оказывает услуги по организации проведения госзакупок товаров, работ, услуг на аутсорсинговой основе, а также на условиях под ключ.
Консалтинговое сопровождение бизнеса становится неотъемлемой частью цивилизованных общественных отношений. Каждый шаг сопряжен со вступлением в правовые взаимоотношения и не все могут обойтись без надежного и верного проводника.
Компания CCG состоит из команды профессионалов, способной успешно решать операционные и стратегические задачи. Она это делает с помощью проверенных и эффективных законных способов, применяемых во внутренней и внешней деятельности.
Своим клиентам CCG предлагает полный спектр услуг с возможностью выбора от разовой услуги до комплексного обслуживания.
Маркетинговые услуги:
- проведение маркетинговых исследований с целью выявления потенциальных поставщиков товаров (работ, услуг);
- проведение переговоров с поставщиками товаров (работ, услуг) в интересах заказчика.
Финансовый консалтинг:
- разработка бизнес-планов (в том числе для участников СЭЗ);
- разработка финансовых моделей для определения финансовой окупаемости коммерческих инвестиционных проектов.
Тендерное сопровождение:
- подготовка и подача заявок на участие в конкурсах и тендерах;
- проверка заявки на участие в закупке на соответствие закупочной документации, включая наличие необходимых сведений и документов, соответствия данных требованиям закупочной документации и законодательству Узбекистана в области госзакупок;
- разработка конкурсной и тендерной документации;
- мониторинг торгов по нише, в том числе на электронных торговых площадках республики;
- сопровождение при получении банковских гарантий и подписании контрактов;
- консультирование и представительство на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке от лица участника;
- выработка стратегии решения спорных и конфликтных ситуаций при осуществлении закупок между участником и заказчиком.
Юридическое сопровождение:
- обжалование действий или бездействий заказчика;
- подготовка договоров (займа, подряда и так далее);
- проверка проекта контракта и подготовка запросов разъяснений;
- профессиональный юридический анализ заявок (коммерческих предложений) потенциальных поставщиков и другое;
- работа с заточенными ТЗ и проблемными заказчиками;
- проверка контрагентов.
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД):
- консультация, подготовка необходимых документов для осуществления импортных и экспортных операций;
- подготовка проектов контрактов, в том числе импортных;
- независимая экспертиза контрактов, в том числе импортных, в части ценообразования и определения среднерыночной стоимости товаров с выдачей экспертного заключения;
- подготовка и подача перечня товаров, ввозимых (импортируемых) на территорию Узбекистана с применением льгот по таможенным платежам.
О компании
В CCG внедрена система менеджмента качества, отвечающая требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Сертификат подтверждает, что в компании функционирует система менеджмента качества, обеспечивающая высокий уровень услуг по международным стандартам.
Выбирая CCG, каждый получит бесплатную первичную консультацию в сфере госзакупок. В том числе и оценку ситуации с подбором возможных вариантов решения поставленных задач и выявленных проблем.
Каждую задачу компания решает комплексно и с индивидуальным подходом к бизнесу, взяв 100%-ю ответственность за успешный результат.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 71−207−57−00, (+998) 99−800−60−80.
Адрес: ул. Бахор, 4.
Ориентир: Ц-5, Главное управление пожарной безопасности.
Сайт: ccgroup.uz
Facebook: fb.com/ccg.uz
Instagram: @ccg.uz
Telegram: t.me/ccguz
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