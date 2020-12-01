На огромной территории 118 тысяч кв. м возводится масштабное пространство для развития бизнеса и досуга нового формата — торгово-развлекательный квартал Alfraganus.

Особенный проект располагает коммерческими и досуговыми зонами, которые органично дополняют друг друга. Вдоль многочисленных улочек здесь появятся сотни тщательно спланированных одно- и двухэтажных строений. Такая планировка объекта в формате стрит-ритейл позволяет посетителям Alfraganus свободно совершать длительные прогулки, отправляться на шопинг и отдыхать на свежем воздухе.

Инфраструктура здесь продумана так, чтобы обеспечить комфортное нахождение большому количеству посетителей. Территория торгового квартала разделена на восемь функциональных тематических зон. Это поможет сократить возможность очередей и толкучки и оставить много пространства для пеших прогулок.





Alfraganus располагает большим выбором коммерческих помещений для предпринимателей. В зависимости от сферы и специфики определенного вида бизнеса здесь можно выбрать помещение, отвечающее конкретным техническим требованиям: квадратура, высота потолков, этаж, тип остекления и витражных систем, наличие собственной открытой террасы и многое другое. Оригинальная архитектурная концепция проекта даже позволяет подобрать не менее 10 вариантов фасадного оформления.

Огромным плюсом нового проекта является его выгодная локация и удобный доступ на территорию. Обеспечение парковочными местами вокруг территории позволит оставить авто непосредственно близко к необходимой зоне. А дополнительный многоуровневый паркинг избавит автовладельцев от вынужденных заторов на въезде и выезде с территории объекта, а также необходимости поиска или ожидания парковочного места.

Многочисленные кафе и рестораны, кофейни и булочные, розничные магазины продуктов, одежды, бытовой техники, косметики, парфюмерии, шоурумы, автосалоны, цветочные бутики, спа-салоны и салоны красоты, предприятия сферы услуг, кинотеатры, разноформатные развлекательные зоны и многое другое. Все это обеспечит посетителей всем необходимым, а владельцеам помещений предоставит большую свободу в реализации любого вида бизнеса.

Торговый квартал Alfraganus — новый этап в истории развития шопинга и развлечений в Узбекистане.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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