Сеть магазинов бытовой техники и электроники Texnomart объявляет о запуске акции «Желтая пятница».

Всю неделю, с 1 по 6 декабря, покупатели смогут приобрести обогреватель, холодильник, телевизор, кондиционер, стиральную машину, смартфон и многое другое по сниженным ценам.

Более того, на все товары действует быстрая рассрочка без первоначального взноса до 12 месяцев.

Акция действует во всех магазинах и на сайте texnomart.uz.

Доставкa по Ташкенту осуществляется бесплатно.

Подробную информацию об акции можно узнать по телефону: (+998) 71−209−99−44.

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На правах рекламы.