Узбекистан призывает к поэтапному возобновлению сообщения между странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для развития туризма и культурного обмена в условиях пандемии коронавируса. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на онлайн-заседании Совета глав правительств стран ШОС 30 ноября.

По мнению Абдуллы Арипова, этот процесс необходимо осуществлять с соблюдением всех санитарных требований в условиях пандемии коронавируса.

Глава правительства Узбекистана также озвучил предложение узбекской стороны ежегодно объявлять один из городов страны, председательствующей в ШОС, туристической и культурной столицей организации. «Будем признательны сторонам за поддержку данной инициативы», — отметил он.

«Мы также выступаем за скорейшее утверждение плана совместных действий по реализации программы сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма на 2021−2022 годы», — сказал Абдулла Арипов.

Премьер-министр напомнил, что в Самарканде создан международный университет туризма «Шелковый путь», который может стать координирующим вузом для всех стран ШОС по подготовке специалистов в сфере туризма.

«Приглашаем наших партнеров и коллег активно участвовать в деятельности данного университета. Готовые выделить всем странам соответствующие квоты на прием», — добавил глава правительства.