30 ноября, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, стороны обсудили подготовку запланированного на декабрь саммита СНГ, который состоится под председательством Узбекистана в формате видеоконференции.

Президенты также рассмотрели вопросы расширения узбекско-российского сотрудничества. Они отметили «устойчивую динамику в развитии двусторонних торгово-экономических связей в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса».

«Активно осуществляются взаимные визиты, плодотворно работают совместная Межправительственная комиссия и другие механизмы взаимодействия. Растут объемы взаимной торговли, продолжается реализация приоритетных проектов промышленной кооперации в различных отраслях экономики, а также программ гуманитарного обмена», — говорится в сообщении.