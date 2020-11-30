Журналисты изданий «Медиазоны» и «Медузы» смогли ознакомиться с данными оперативной межведомственной базы о развитии эпидемии коронавируса в России и в своем расследовании пришли к выводу, что во многих регионах России данные об умерших от коронавируса систематически занижаются.

В базе Информационного центра по коронавирусу (ИЦК) содержатся ежедневные данные по каждому из 85 российских регионов о госпитализациях, тяжелых больных, доступности свободных коек в больницах и смертях.

Данные по смертности из базы ИЦК во многих регионах очень сильно отличаются от цифр из публично доступной базы «Стопкоронавирус.рф», говорится в расследовании «Медиазоны» и «Медузы».

Реальное положение дел со смертями от коронавируса можно узнать — но с очень большой задержкой — из данных Росстата об избыточной смертности. Эти данные не совпадают с тем количеством смертей, которое указано на сайте «Стопкоронавирус.рф», они больше в 4−5 раз в среднем по стране.

Такое расхождение, как выяснилось, есть не только с публичными данными, но даже с закрытыми от общества официальными базами, которыми пользуются сами чиновники. Журналисты, занимавшиеся расследованием, пришли к выводу, что центральные власти зачастую сами не обладают достоверной оперативной информацией о ситуации с коронавирусом во многих регионах, где просто не показывают реальные цифры даже в закрытых базах данных.

Согласно сайту «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии в России по 30 ноября умерли 39895 человек. Утверждается, что это только тщательно отобранные по Федеральному регистру случаи, когда заражение вирусом стало основной причиной смерти.

Согласно базе ИЦК, на «ковидных» койках в больницах за то же время умерли почти 75 тысяч человек. Вероятно, какая-то часть из них не болела коронавирусом, часть — это зараженные, у которых вирус не стал основной причиной смерти. Наконец, еще одна часть попала в базу по ошибке ответственных лиц из-за того, что этой базе не придают особого значения чиновники — и в ней заведомо низкое качество данных. «Однако это не может объяснить ни двукратную разницу в смертях с публичной базой, ни тот факт, что во многих регионах обе базы совпадают с точностью до одного умершего», — говорится в расследовании.

Согласно базе Росстата — она собирается по диагнозам, указанным в свидетельствах о смерти в ЗАГСах (которые получают «окончательные» — после всех исследований — диагнозы из моргов с большой задержкой), — только с апреля по сентябрь в стране умерло 55,6 тысячи людей с диагнозом «коронавирус». Учитываются как те, у кого вирус был основной причиной смерти, так и те, у кого он привел к обострению других болезней, а они повлекли за собой гибель. Очевидно, что к концу ноября таких смертей в базе Росстата будет не меньше, чем значится в базе ИЦК.

Так было и раньше, говорится в расследовании: по состоянию на конец сентября (то есть на дату, на которую Росстат насчитал 55,6 тысячи смертей), в базе ИЦК значилось только 41,3 тысячи погибших. Скорее всего, данные Росстата о смертях с диагнозом «коронавирус» похожи на сумму всех коронавирусных смертей из Федерального регистра. Именно этими данными регистра, как утверждают источники, пользуются власти; правда, широкой публике они недоступны.

Согласно базе Росстата по избыточной смертности, с апреля по сентябрь умерло — от всех причин — на 116,3 тысячи человек больше, чем за то же время в 2019 году. Данные Росстата за октябрь будут опубликованы в ближайшие дни. Однако уже сейчас общее количество смертей на конец октября, связанное с COVID-19, оценивается минимум в 124 тысячи человек. Смерти за ноябрь пока оценить нельзя.

«Без точных данных о смертности нельзя построить прогнозы о развитии эпидемии и поймать момент, когда именно нужно вводить или ослаблять ограничения… Раскрытие данных (например, о госпитализациях и смертях не только по регионам, но и по крупным городам) необходимо и для экспертного сообщества, которое могло бы строить собственные модели и прогнозы, — резюмируют журналисты. — Еще более разрушительные последствия может иметь неправильное информирование населения: расхождение официальных данных с наблюдаемой реальностью может вызвать стойкое недоверие людей к властям. Недоверие, в свою очередь, ведет к массовому отказу от соблюдения даже хорошо обоснованных ограничений, интересу к фейковым новостям».

Напомним, в Узбекистане в ноябре Госкомстат впервые за последние годы не включил статистику смертности в доклад о демографической ситуации в Узбекистане. В комитете сообщили, что Минюст и Минздрав не предоставили информацию. «Газета.uz» ранее писала, что число смертей из-за пандемии коронавируса в июле выросло в стране на 26,4%, а в Ташкенте — в 2,6 раза.