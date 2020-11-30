Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2021 году, потратят порядка 100 млрд иен (около $960 млн) на меры против коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Расходы будут включать в себя закупку дополнительного медицинского оборудования и организацию системы тестирования. Как ожидается, большую часть этой суммы должно выделить правительство Японии.

В воскресенье газета Yomiuri сообщила, что организационный комитет Олимпиады принял решение выделить еще 200 млрд иен ($1,9 млрд) на дополнительные расходы, связанные с подготовкой и проведением Игр. Изначально их бюджет составлял 1,35 трлн иен ($12,3 млрд). Однако отсрочка Олимпиады на целый год привела к увеличению этой суммы. Это связано с необходимостью обслуживания олимпийских объектов и их охраной.

Игры пройдут 23 июля-8 августа в следующем году. Планируется, что Олимпиада будет организована на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр.