Коррупция отражает внутреннее состояние порядочности отдельного человека, чиновника, которая допускает или не допускает использование служебного положения для собственного обогащения, считает председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, глава Национального совета по противодействию коррупции Танзила Нарбаева.

В интервью «Sputnik Узбекистан» глава Сената также ответила на вопрос о благодарности, присущей узбекистанцам, которая может способствовать процветанию коррупции.

«Не могу согласиться с этим утверждением! Благодарность, открытость, совестливость, широта души, приверженность справедливости и другие высокие человеческие качества нашего народа не могут стать предпосылкой, как вы говорите, „процветания коррупции“», — сказала Танзила Нарбаева.

«Коррупция — это проявление рабской психологии, а мы — свободолюбивый народ, с высоким чувством собственного достоинства, и именно это вселяет полную уверенность в том, что наша страна справится с этой болезнью, корни которой уходят в недалекое прошлое, и теми реально существующими проблемы, которые еще не решены, но, уверена, обязательно будут устранены», — заявила она. Главными факторами противодействия коррупции глава Сената назвала бескомпромиссность, повышение уровня правовой культуры и правового сознания самих граждан.

Танзила Нарбаева отметила, что сегодня крайне необходимо обеспечить контроль, в том числе депутатский и общественный, за процессом целевого затрачивания средств в рамках национальных инвестиционных проектов, а также грантов, выделенных международными финансовыми организациями. Открытость и прозрачность этих процессов в деятельности госструктур укрепит стойкое и обоснованное доверие к власти. Решением Национального совета по противодействию коррупции уже созданы рабочие группы по предотвращению коррупции в сферах капитального строительства, высшего образования, госзакупок и здравоохранения, добавила она.

«Еще раз хочу подчеркнуть, мы с вами говорим о необходимости принятия законов, применения строгих мер наказания, следовании кодексам поведения и других рычагах в борьбе против коррупции. Но, очевидно, что пока каждый из нас не воспитает в себе нетерпимость к этому унижающему человеческое достоинство явлению, не изменит себя, все наши старания не дадут ожидаемого результата. Вот почему большую роль в противодействии коррупции должно играть гражданское общество. Пока, к сожалению, оно недостаточно активно участвует в этом непростом процессе. Наша задача — привлечь людей к решению этой проблемы», — сказала Танзила Нарбаева.

Глава Сената также ответила на вопрос, почему наиболее коррумпированными остаются такие сферы, как строительство, здравоохранение, образование, судебная система. По ее мнению, в этих сферах в большей степени присутствуют человеческий фактор, недостатки системы управления, организации государственной службы: излишняя бюрократия, административные барьеры и другие издержки. «Необходимо уменьшить влияние данных факторов не только в этих направлениях деятельности, но и в других сферах», — подчеркнула она.

Одной из системных причин коррупционности, по мнению Танзилы Нарбаевой, остается низкий уровень правовой культуры некоторых сотрудников государственных органов. «К сожалению, правосознание некоторых госслужащих еще не достигло уровня крайнего неприятия коррупции как разрушительного явления», — отметила она.

Председатель Сената признала, что возникновение коррупции имеет социальные, экономические, политические предпосылки.

«Поэтому важно в борьбе с этим злом своевременно выявлять причины и реализовывать комплексные социально-экономические, организационно-правовые, в том числе идеолого-воспитательные меры по искоренению самих условий, провоцирующих коррупционные проявления в системе государственной власти и управления», — подчеркнула она.

Как отметила глава нацкомиссии, на решение этой задачи направлена осуществляемая сейчас административная реформа и меры по либерализации экономической деятельности. «Но еще предстоит внедрить практику декларирования должностными лицами активов, доходов, крупных расходов, повысить эффективность административных процедур, сломать бюрократизм и начётничество в работе органов государственного управления с обращениями граждан», — подчеркнула Танзила Нарбаева.

Она также напомнила, что сейчас в целях борьбы со взяточничеством кардинально пересматривается уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в части усиления ответственности должностных лиц за коррупционные правонарушения, внедряются в практику compliance-программы и по защите лиц, сообщающих о правонарушениях.