В последний месяц уходящего года
резиденция премиум-класса Mirabad Avenue предлагает будущим жильцам беспрецедентно выгодные условия покупки апартаментов: рассрочку на 6 и 12 месяцев без переплат и низким первоначальным взносом.
Первоначальный взнос всего от 30% и беспроцентная рассрочка до 12 месяцев – это особенные для жилья премиум-класса условия, которые доступны в Mirabad Avenue только до конца декабря. Предложение действует на апартаменты, расположенные в блоках A и B первой линии – это квартиры с предчистовой отделкой и перегородками по индивидуальному дизайн-проекту, панорамным остеклением и установленной немецкой системой умного дома компании Schneider Electric.
Апартаменты первой линии уже готовы для старта ремонтных работ и сдаются с предчистовой отделкой: апартаменты оборудованы центральным кондиционированием Mitsubishi, напольными конвекторами, потолками из гипсокартона, выполнена стяжка и шпатлевка – будущим резидентам остается только продумать и воплотить в жизнь дизайн интерьера на свой вкус.
Об остальном позаботится Mirabad Avenue: в резиденции готова вся инфраструктура для комфортного и безопасного проживания, включающая скоростные лифты Thyssenkrupp, просторное лобби, закрытый двор-парк с детской площадкой и прогулочными зонами, а также круглосуточная служба охранного сервиса.
Mirabad Avenue – это не только апартаменты премиум-класса, но и более бюджетные квартиры в блоке C первой и второй линии. Это комфортабельное жилье в декабре становится еще доступнее благодаря рассрочке на 6 месяцев без процентов и с первоначальным взносом всего от 30%. Теперь стать членом резиденции в центре города с большим охраняемым двором, подземным паркингом стало еще проще.
Скидки в Mirabad Avenue доступны при оплате от 50% первоначального взноса – благодаря этому покупка современного жилья, спроектированного совместно с британскими специалистами, становится возможной для каждого. А при 100%-й оплате стоимости апартаментов в блоках A и B скидка может составить до 8%, что позволяет приобрести жилье премиум-класса с беспрецедентной выгодой.
Mirabad Avenue – это европейские стандарты в центре Ташкента и самостоятельный район с развитой инфраструктурой, стать резидентом которого теперь можно на еще более гибких условиях. Предложения по беспроцентной рассрочке действуют до конца декабря, а для ее оформления необходимо
всего два документа – паспорт и ИНН.