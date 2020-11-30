Mirabad Avenue – это европейские стандарты в центре Ташкента и самостоятельный район с развитой инфраструктурой, стать резидентом которого теперь можно на еще более гибких условиях. Предложения по беспроцентной рассрочке действуют до конца декабря, а для ее оформления необходимо

всего два документа – паспорт и ИНН.