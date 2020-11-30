На территорию Узбекистана 1−3 декабря ожидается заток тёплой и слабовлажной воздушной массы с районов Каспийского моря, сообщил Узгидромет. По большинству областей увеличится облачность, в отдельных районах, за исключением Каракалпакстана, Хорезмской и Сурхандарьинской областей, не исключены небольшие дожди.

Температура воздуха ожидается в пределах ночью −2…+3 градусов, днём — +5…+10 градусов, 2 декабря местами до +12 градусов. По югу в эти дни воздух прогреется до +13…+15 градусов.

В пятницу начнётся усиление антициклона над районами Казахстана и холодный воздух с северо-западными потоками будет заходить на территорию Узбекистана. Температура воздуха понизится ночью до −5…0 градусов, днём — до 0…+5 градусов, что на 3−5 градусов ниже нормы.

По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям местами возможны небольшие дождь и снег. В отдельных районах возможен туман.