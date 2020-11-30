Между Узбекистаном и Казахстаном 20 ноября осуществлена первая пилотная грузоперевозка с применением процедуры eTIR (electronic TIR), сообщается на сайте Международного союза автомобильного транспорта (англ (IRU).

Грузовики с бытовой электротехникой из Ташкента пересекли границу с Казахстаном, а таможенные органы обеих стран успешно обработали транзитные гарантии.

Перевозка стала важной вехой в региональном проекте по упрощению процедур торговли, который реализуется под руководством IRU и при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), а также таможенных органов и членов IRU в Узбекистане и Казахстане — Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Узбекистана (AIRCUZ) и Союзе международных автомобильных перевозчиков Казахстана (КазАТО).

TIR (Transports International Routiers — Международные дорожные перевозки, МДП) — система международных автомобильных перевозок товаров, работающая на основе Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, основанная в 1975 году. В настоящее время осуществляется переход на полностью цифровую процедуру МДП.

«Цифровизация в целях упрощения автомобильных перевозок особенно важна для стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, поскольку позволяет развивать сухопутные маршруты для улучшения доступа к морским портам и мировым рынкам», — говорится в сообщении IRU. Интерес к участию в пилотных проектах eTIR выразили и другие страны региона.

Применение процедуры eTIR в странах Центральной Азии позволит упростить процедуры пересечения государственных границ, сократить сроки транспортировки, а также расходы перевозчиков. Безбумажный формат системы сокращает физические контакты между водителями и служащими таможенных органов, упрощая соблюдение мер по предотвращению распространения COVID-19.

Многие процедуры в eTIR могут быть выполнены удаленно, без необходимости посещать офис местной ассоциации МДП.

В апреле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал процедуру eTIR чрезвычайно важным инструментом стимулирования торговли во время и после пандемии коронавируса.