Совокупный государственный долг на конец 2021 года прогнозируется в размере 28,4 млрд долларов, или 44,9% к ВВП, следует из проекта «Бюджета для граждан 2021» (PDF).





К концу следующего года ожидается, что государственный внешний долг составит 25,5 млрд долларов, из них 18 млрд долларов — привлеченный от имени правительства и 7,5 млрд долларов — под гарантию Узбекистана.





Несмотря на динамику роста, государственный долг остается умеренным, на безопасном для макроэкономической стабильности уровне (в пределах 60%), считают в Минфине.

В текущем году рост государственного долга (до ожидаемых 22,8 млрд долларов, или 39% к ВВП) связан с привлечением внешних заимствований для финансирования дополнительных расходов бюджета на преодоление негативных последствий пандемии COVID-19. Для этих целей за счет средств льготных кредитов международных финансовых институтов создан Антикризисный фонд.





С 2020 года введены ограничения на привлечение внешних займов от имени Узбекистана или под гарантию правительства. Предельный объем на общую сумму вновь подписываемых соглашений по привлечению внешнего заимствования был установлен в размере 4 млрд долларов. Однако в условиях пандемии коронавируса правительство вынуждено пересматривать предельные размеры внешнего заимствования. В текущем году объем вновь подписываемых соглашений по привлечению внешних заимствований прогнозируется в размере 5,5 млрд долларов, в 2021 году — в пределах 5 млрд долларов, указали в Минфине.





Как будут возвращать долги

Для обеспечения своевременного и полного погашения государственного долга при Казначействе Министерства финансов был создан Гарантийный фонд по обслуживанию государственного долга.

Направления использования средств Гарантийного фонда:

обслуживание государственного долга в случае несвоевременных и неполных платежей организаций-должников;

предотвращение курсовых рисков. Положительная разница между процентными выплатами по кредитам, привлеченным в иностранной валюте и выданным в национальной и иностранной валюте, накапливается в гарантийном фонде, а разница, вызванная колебаниями обменного курса, покрывается за счет этих средств;

покупка и продажа иностранной валюты.

Средства Гарантийного фонда направляются на погашение задолженности в случае несвоевременного и неполного погашения кредитов заемщиками (должниками) или рефинансирующими банками по проектам и программам, финансируемым за счет госдолга. При недостаточности средств фонда задолженность погашается за счет средств госбюджета с последующим их возмещением.

Фонд также возмещает задолженность, начисленные штрафы и пени организациями-должниками или рефинансирующими банками.

На покрытие дефицита консолидированного бюджета — 37,5 трлн сумов и погашение основного долга в размере 7,8 трлн сумов будут использованы следующие источники:

внешние — кредиты международных финансовых институтов (11 трлн сум), еврооблигации — 7,7 трлн сум, займы на реализацию государственных целевых программ — 12,1 трлн сумов;

внутренние — выпуск государственных казначейских облигаций (5 трлн сумов);

остаток средств на начало года Фонда реконструкции и развития (8,1 трлн сумов), государственного бюджета и государственных целевых фондов (1,5 трлн сумов).

Ранее заместитель министра финансов Одилбек Исаков сообщил, что в 2021 году Узбекистан планирует выпустить государственные казначейские облигации на 5 трлн сумов, а также международные еврооблигации на 700 млн долларов. Он также поделился географией инвесторов последних евробондов и рассказал, куда пойдут средства от размещения.