Верховный суд Кыргызстана 30 ноября отменил приговор экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Дело передано в Первомайский районный суд Бишкека на пересмотр, сообщает АКИpress.kg.

В июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Азиза Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа оставил это решение в силе.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан в 2011—2017 годах. Летом 2019 года Атамбаева лишили неприкосновенности, против него выдвинули обвинения в коррупции. Он был задержан в своей резиденции после вооруженного противостояния. После этого бывшему главе страны были предъявлены обвинения еще по ряду эпизодов, включая захват заложников.

В ходе протестов в начале октября демонстранты в Бишкеке освободили Атамбаева из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. 10 октября его снова задержали по делу о массовых беспорядках.