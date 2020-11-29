Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер и ряд послов зарубежных стран в Ташкенте отреагировали на сообщения о предупреждениях, полученных независимыми онлайн-СМИ от Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента.

Как мы уже писали, «Газета.uz», Daryo.uz, Podrobno.uz были предупреждены за то, что подвергли сомнению статистику по коронавирусу и не представили в своих материалах официальные разъяснения, а Kun.uz — за публикацию комментариев пользователей соцсетей о проблемах с газо- и электроснабжением в стране. В АИМК заявили, что издания распространили информацию, не соответствующую требованиям законодательства.

Хелена Фрейзер в двух постах в Твиттере напомнила слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в честь Дня свободы прессы в мае поблагодарил СМИ «за предоставление фактов и аналитики, за обеспечение подотчётности лидеров — во всех сферах — и за высказывание правды властям».

Он призвал все правительства «защищать сотрудников СМИ, а также укреплять и поддерживать свободы прессы», которая служит «антидотом» «пандемии дезинформации» вокруг кризиса, вызванного COVID-19.

«Я размышляю об этих вопросах и данном заявлении в свете недавних событий вокруг [Kun.uz, «Газеты.uz"] и других СМИ. Как заявлял Президент Мирзиёев, свобода прессы жизненно важна для достижения устойчивого развития и реализации амбициозной программы реформ [правительства Узбекистана]», — отметила Хелена Фрейзер.

Посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм написал: «Разочарован недавними действиями Агентства информации и массовых коммуникаций, связанными с давлением на независимые СМИ».

«Для достижения успеха амбициозным реформам Узбекистана нужны свободная и открытая пресса. Давление АИМК не соответствуют этому», — отметил он.

Посол Великобритании Тим Торлот написал: «Удивительно и досадно наблюдать, как в последнее время, похоже, изменился подход АИМК к поддержке развития масс-медиа. Демократическое общество невозможно построить без сильных, свободных СМИ».

В серии твитов посольства Германии в Узбекистане на узбекском языке говорится, что посол Гюнтер Оверфельд был «удивлен критикой Агентства информации и массовых коммуникаций в отношении Kun.uz, „Газеты.uz“ и других СМИ».

«Если критика населения плохой работы служб газо- и электроснабжения пресса обоснована, то и пресса имеет право писать об этом. Это не повод для критики СМИ со стороны государственного агентства. Пресса лишь выполнила свою задачу в обсуждениях общественности», — говорится в заявлении посла.