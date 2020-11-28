«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты вкусной и сытной пиццы.
Пицца с томатами и говяжьей ветчиной
Тонкое, нежное тесто с начинкой из ветчины, сыра и томатов. Потрясающий рецепт для любителей пиццы. Рецепт довольно прост, а вкус бесподобен.
Пицца на лаваше
Сколько всего можно приготовить, используя обычный тонкий лаваш. Рецепт пиццы на лаваше очень оригинальный и совсем несложный, а самое главное — пицца получается очень вкусной.
Пепперони
Пепперони с моцареллой — очень популярный вид пиццы. Восхитительный аромат этой пиццы, распространяющийся по всей кухне, не оставит никого равнодушным.
Пицца «Кальцоне»
"Кальцоне"— это закрытая пицца с различными начинками. Она готовится в виде полу-месяца, а в качестве начинки можно использовать сыр, ветчину, мясо, томаты и другие ингредиенты.
Пицца «4 сезона»
Самой оригинальной начинкой может похвастаться пицца «4 сезона» — это пицца, разделённая на 4 сектора, начинка в которых символизирует разное время года.
Пицца «Маргарита»
"Маргарита" — традиционная итальянская пицца, пожалуй, самая популярная в мире, даже меню любой пиццерии начинается, как правило, именно с неё.
Тонкая итальянская пицца
Тончайшая итальянская пицца получается очень вкусной. А самое главное, что пицца никогда не надоедает ни взрослым, ни детям. Надо лишь разнообразить начинки и «дело в шляпе».
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