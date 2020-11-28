«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты вкусной и сытной пиццы.

Пицца с томатами и говяжьей ветчиной





Тонкое, нежное тесто с начинкой из ветчины, сыра и томатов. Потрясающий рецепт для любителей пиццы. Рецепт довольно прост, а вкус бесподобен.

Пицца на лаваше





Сколько всего можно приготовить, используя обычный тонкий лаваш. Рецепт пиццы на лаваше очень оригинальный и совсем несложный, а самое главное — пицца получается очень вкусной.

Пепперони





Пепперони с моцареллой — очень популярный вид пиццы. Восхитительный аромат этой пиццы, распространяющийся по всей кухне, не оставит никого равнодушным.

Пицца «Кальцоне»





"Кальцоне"— это закрытая пицца с различными начинками. Она готовится в виде полу-месяца, а в качестве начинки можно использовать сыр, ветчину, мясо, томаты и другие ингредиенты.

Пицца «4 сезона»





Самой оригинальной начинкой может похвастаться пицца «4 сезона» — это пицца, разделённая на 4 сектора, начинка в которых символизирует разное время года.

Пицца «Маргарита»





"Маргарита" — традиционная итальянская пицца, пожалуй, самая популярная в мире, даже меню любой пиццерии начинается, как правило, именно с неё.

Тонкая итальянская пицца





Тончайшая итальянская пицца получается очень вкусной. А самое главное, что пицца никогда не надоедает ни взрослым, ни детям. Надо лишь разнообразить начинки и «дело в шляпе».

Ещё больше рецептов — на Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99878) 148−15−55

Telegram: (+99899) 837−15−15