Пресс-служба Генеральной прокуратуры прокомментировала информацию о покупке автомобилей 39 Lacetti, а также по одному Equinox и Trailblazer.

27 января Генпрокуратура приобрела 23 автомобилей Lacetti L3 (первой позиции) и 2 Lacetti-Elegant/AT Plus. 9 апреля ведомство купило еще 14 Lacetti первой позиции, а также один Equinox и один Trailblazer.

Генпрокуратура подтвердила покупки и указал, что они были сделаны до введения ограничений на государственные закупки из-за пандемии коронавируса (оптимизация бюджета была объявлена 16 апреля). В свою очередь, покупка автомобиля Trailblazer была опровергнута.

Equinox был приобретен с согласия Министерства финансов для использования на службе заместителем генерального прокурора (новая должность), ответственным за контроль над исполнением законодательных актов в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, уточнили в ведомстве.

В сообщении также отмечается, что служебные автомобили были приобретены на средства из внебюджетного фонда.