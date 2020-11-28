Правительство Узбекистана готовит очередную операцию по возвращению из Сирии соотечественников — женщин и детей, оказавшихся в трудном положении, сообщило информагентство Дунё.

В настоящее время в арабской республике при участии делегации Узбекистана прорабатываются организационные вопросы акции.

Возвращение граждан на родину является прямым обязательством правительства Узбекистана и осуществление в этих целях мероприятий обуславливается исключительно соображениями гуманизма, говорится в сообщении.

Напомним, в мае прошлого года в рамках гуманитарной операции «Добро» 155 женщин и детей были возвращены в Узбекистан из Сирии. Позже в октябре была проведена другая акция — «Добро-2», когда из Ирака на родину были доставлены 64 ребенка.