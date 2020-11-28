В Ташкентский городской кенгаш народных депутатов поступило предложение УБДД ГУВД о введении временно ограничения на въезд и выезд большегрузного транспорта, сообщил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев.

По его словам, УБДД предложил ограничить въезд и выезд большегрузных автомобилей в Ташкент с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 для предотвращения пробок.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе столичного ГУВД, ограничения коснутся всех большегрузов, включая тех, которые перемещаются внутри города.

В ближайшие дни депутаты кенгаша рассмотрят этот вопрос и примут решение.