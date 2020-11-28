По мнению специалистов, благодаря своему особому составу такие щелочные минеральные воды, как «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17», служат эффективным вспомогательным средством для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний.

Чтобы поддерживать хорошее самочувствие и бодрый настрой в холодное время года, эксперты рекомендуют высыпаться, регулярно гулять на свежем воздухе, делать зарядку и следить за питанием. Сбалансированный рацион обязательно включает сезонные фрукты и овощи, богатые клетчаткой, белковые продукты, сложные углеводы и полиненасыщенные жиры. Добавив к этому списку бутылку минеральной воды «Ессентуки № 4» или «Ессентуки № 17», организм будет благодарен.

Минеральная вода «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17» активизирует иммунную систему, способствует защите организма от негативного воздействия окружающей среды, помогает поддерживать водно-солевой баланс. Она также будет полезна в период повышенной нагрузки на организм на фоне осеннего синдрома, а также при комплексном лечении ОРВИ, если все-таки подхвачена простуда.

«Внутреннее применение представленной минеральной воды также возможно при острых респираторных заболеваниях (ингаляции, промывание носа, горла, орошение десен, лица). „Ессентуки № 4“ и „Ессентуки № 17“ могут использоваться как дополнительное средство, которое активизирует иммунную систему», — говорится в медицинских заключениях Пятигорского НИИ курортологии о минеральной воде.

Есть несколько способов, как применять «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17» для лечения, восстановления и профилактики.

Способ № 1: пить

Простудные заболевания часто сопровождаются повышенной температурой и активной потерей жидкости. Чтобы помочь организму в борьбе с инфекцией и сопутствующими ей лихорадочными состояниями, рекомендуется больше пить.

При этом такая щелочная минеральная вода, как «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17», поможет не только избежать обезвоживания, но и восполнить запас необходимых микроэлементов. Кроме того, за счет особого уровня pH такая вода обладает муколитическим действием, то есть облегчает выведение мокроты из легких. Стандартная рекомендация — выпивать по стакану за полчаса до еды.

Способ № 2: делать ингаляции

Глубокое и быстрое проникновение полезных веществ в составе минеральной воды «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17» в дыхательную систему позволяет эффективно бороться с воспалительными процессами. С советских времен традиционно для ингаляторной терапии использовали «Ессентуки № 4». Дышать необходимо примерно 10 минут, повторяя процедуру несколько раз в день до исчезновения симптомов.

«Ингаляция с минеральными водами увлажняет оболочку носа, гортани, глотки, способствует разжижению слизи, а также приводит к улучшению кровообращения в глубоких отделах дыхательной системы, способствуя ускоренному отторжению мокроты», — объясняет Ольга Костенко, врач-пульмонолог ЛПУ «Кисловодская Бальнеогрязелечебница».

Если используется газированная минеральная вода из бутылки, то необходимо предварительно дать ей «выдохнуться». Для этого можно размешать воду или немного ее подогреть.

Способ № 3: полоскать горло

При этом рекомендуется нагревать минеральную воду до 40 градусов. Проводят процедуру четыре-шесть раз в день. Лечение водой «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17» желательно проводить курсом до двух недель. Такой способ подходит и для лечения, и для профилактики, причем не только для взрослых, но и детей.

Каждый способ прекрасно работает в качестве самостоятельной меры при лечении и профилактике. Однако лучший результат они дают, когда применяются в комплексе.

Товар не является лекарственным средством. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

О минеральной воде «Ессентуки»

«Ессентуки № 4″ — лечебно-столовая вода с мягким солоноватым вкусом средней минерализации.

Вода «Ессентуки № 17» имеет насыщенный солоноватый вкус и высокую степень минерализации. Она обладает мощным профилактическим и лечебным эффектом.

Минеральная вода «Ессентуки» добывается только группой компаний «Холдинг Аква» и только на Ессентукском месторождении из скважин, указанных в ГОСТе и в свидетельствах о наименовании места происхождения товара (НМПТ). Это месторождение расположено вблизи одноименного города на территории эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды на высоте 640 м над уровнем моря. В 2021 году исполнится 150 лет с момента начала розлива легендарной воды «Ессентуки».

Дистрибьютор в Узбекистане

Компания B&S Partnership является официальным дистрибьютором минеральной воды «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17» и «Нарзан» на территории Узбекистана.

Как отличить оригинальный продукт от подделки





В 2020 году легендарная минеральная вода «Ессентуки» начала выпускаться в измененном формате бутылки и получила обновленный стильный дизайн этикетки. Новый современный формат упаковки сохранил при этом узнаваемые черты: традиционное сочетание зеленого, белого и бронзового цветов, а также свой особенный символ — горы с парящим орлом. Только те самые «Ессентуки» имеют логотип с изображением гор и парящего орла, название «Ессентуки № 4» или «Ессентуки № 17» и надпись «Ессентукское месторождение».

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