Полномочия Министерства внутренних дел по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений передадут частному сектору. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член фракции УзЛиДеП, депутат Расул Кушербаев.

По его словам, 27 ноября соответствующее объявление сделал заместитель главы МВД Азизбек Икрамов на заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Ожидается, что автодромы и экзаменационная система будут полностью переданы частным компаниям. МВД, в свою очередь, будет вести мониторинг всего процесса.

Нововведения планируется внедрить в течение 2021 года, добавил депутат.