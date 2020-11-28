Полномочия Министерства внутренних дел по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений передадут частному сектору. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член фракции УзЛиДеП, депутат Расул Кушербаев.
По его словам, 27 ноября соответствующее объявление сделал заместитель главы МВД Азизбек Икрамов на заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Ожидается, что автодромы и экзаменационная система будут полностью переданы частным компаниям. МВД, в свою очередь, будет вести мониторинг всего процесса.
Нововведения планируется внедрить в течение 2021 года, добавил депутат.
Андрей Андреев
То есть сговоров между курсантами и экзаменаторами станет больше и как следствие на дорогах окажется больше оленей и значит ДТП со смертельным исходом станет больше. Получение денежной суммы от курсанта работником ГИБДД является преступлением совершенным должностным лицом т.е. взяткой и карается строже и в МВД имеется служба внутреней безопасности которая бдит за сотрудниками, а получение денежного вознаграждения частником не квалифицируется как взятка и поэтому сговор между курсантом и частником более вероятен.
Sanjar Rajabov
Будет очередной Соккатест для своих компаний