Правительство Кыргызстана ввело запрета на вывоз определенных видов сельскохозяйственных товаров из республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщается на сайте кыргызского правительства.

Решение принято для недопущения критического недостатка и обеспечения продовольственной, в том числе национальной безопасности населения.

Запрет вступил в силу 19 ноября и будет действовать в течение шести месяцев и не распространяется на реэкспортную, транзитную и гуманитарную продукции.

Данный запрет распространяется на крупный и мелкий рогатый скот, домашнюю птицу, зерновые, сахарный песок и другие виды сельскохозяйственных товаров.

За январь-октябрь цена на баранину в Кыргызстане выросла в среднем на 27,7%, на говядину — на 23,8%. Государственное агентство антимонопольного регулирования страны посчитало, что мясо дорожает из-за Узбекистана.

В начале года «Газета.uz» сообщила, что Казахстан запретил экспорт живого скота из-за того, что большой объем вывозился из страны, что стало одной из причин роста цен на мясо.

«В связи с введенным Казахстаном запретом, скот массово стал закупаться в Кыргызстане со стороны Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, многие перекупщики воспользовались ситуацией и также взвинтили цены», — отмечает агентство.

«В Кыргызстане также необходимы новые подходы к мясному сектору сельского хозяйства, который является мелкотоварным (как и многие другие секторы сельского хозяйства). Здесь Минсельхозу необходимо проработать вопрос применения схемы Казахстана», — говорилось в сообщении.

Ранее «Газета.uz» писала, что если за январь-сентябрь прошлого года Узбекистан импортировал из Кыргызстана 608 голов КРС за 453,5 тысяч долларов, то в этом году в 9,6 раза больше — 5870 голов за 4 млн долларов. Поставки коз и овец также увеличились в 5,4 раза — с 4594 до 24834 голов.