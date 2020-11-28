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28-29 ноября
Что делать на выходных
в Ташкенте?
Снова снег, снова минусовая температура, и все же выходные обещают быть жаркими. Одних распродаж по всему городу сколько!
А еще кинопремьера, выставки, арт-базар и многое другое. Более подробно - в нашем материале.
Снега будет много, срочно покупайте санки
В кинотеатрах стартовала премьера "Питер Пэн и Алиса в стране чудес"
Также в кинотеатрах "Непосредственно Каха!"
И "Академия монстров"
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На этой неделе мы сходили в Quadro и рассказываем про ресторан в деталях
В Tashkent City стартуют новогодние фестивали 29 ноября
В Parus также началась новогодняя программа
В One More можно хорошо потанцевать
В "Атмосфере" тоже танцевальные вечера
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Подборка из 15 атмосферных мелодрам
Обзор мини-сериала "Ход Королевы"
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Елена Константинова - автор уникальной жиросжигающей массажной системы
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